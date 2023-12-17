Feyyaz Uçar'dan Setien açıklaması!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Quique Setien için çıkan haberlere cevap verdi.
AS'A konuşan Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.
Setien, Türkiye'den teklifler aldığını söylemişti. İspanyol basını ise 65 yaşındaki teknik adamın bu sözlerinin ardından, söz konusu takımın Türkiye'den Beşiktaş olduğunu iddia etmişti.
Cuma günü bir açıklama yapan Setien, "Bu öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Yarına kadar karar vermek zorundayım. Ama bunu düşünmeliyim(Gülerek) İstanbul'da, Real Madrid'in oradaki eşdeğerinde bir takım" sözlerini kullanmıştı.
AS'A konuşan Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.
Setien, Türkiye'den teklifler aldığını söylemişti. İspanyol basını ise 65 yaşındaki teknik adamın bu sözlerinin ardından, söz konusu takımın Türkiye'den Beşiktaş olduğunu iddia etmişti.
Cuma günü bir açıklama yapan Setien, "Bu öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Yarına kadar karar vermek zorundayım. Ama bunu düşünmeliyim(Gülerek) İstanbul'da, Real Madrid'in oradaki eşdeğerinde bir takım" sözlerini kullanmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU