Feyyaz Uçar'dan Rıza Çalımbay'a cevap!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Feyyaz Uçar, "Fernando Santos'a kadro dışı oyuncular konusunda verilecek inisiyatif, Rıza Çalımbay'a da verilmiş miydi?" şeklinde gelen sorunun ardından çarpıcı bir cevap verdi.
RIZA ÇALIMBAY'A FLAŞ CEVAP!
Uçar, "Artık bizim takımımızın bir hocası var. Biz artık geriye bakmak istemiyoruz. Önümüze bakacağız. Rıza Hocamızın bilgisi vardı. İlk kendisine bilgi verildi kadro dışında. Keşke o zaman, "Şunu değil, bunu kadro dışı bırakın ya da buna ihtiyacım var bırakmayın" demiş olsaydı olaylar çok daha farklı gelişecekti. Ben burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Değişimler olacaklar. Yeni arkadaşlar gelecek. Tekrar yorumculuğu döndüğümde bu süreçte yaşananları söyleyeceğim tek tek. Burada yaşanılan her şeyi bir bir konuşacağım. Mesela diyeceğim ki, "Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken, niye genç Milli Takım'a gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti? Samet Aybaba mı aradı?" Elin, kadron bu kadar darken, sen oyuncularını neden genç Milli Takım'a veriyorsun? Orada Hamit Altıntop'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söyledi, "Oyuncunun bir Avrupa maçında oynaması, genç Milli Takım'da oynamasından daha iyi olur" dedi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zamanı gelince biz de konuşuruz" dedi.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe kadrosunun ardından kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili o dönemde siyah-beyazlı takımda görev yapan Rıza Çalımbay, bu kararın kendisine danışılmadan alındığını söylemişti.
Feyyaz Uçar, "Fernando Santos'a kadro dışı oyuncular konusunda verilecek inisiyatif, Rıza Çalımbay'a da verilmiş miydi?" şeklinde gelen sorunun ardından çarpıcı bir cevap verdi.
RIZA ÇALIMBAY'A FLAŞ CEVAP!
Uçar, "Artık bizim takımımızın bir hocası var. Biz artık geriye bakmak istemiyoruz. Önümüze bakacağız. Rıza Hocamızın bilgisi vardı. İlk kendisine bilgi verildi kadro dışında. Keşke o zaman, "Şunu değil, bunu kadro dışı bırakın ya da buna ihtiyacım var bırakmayın" demiş olsaydı olaylar çok daha farklı gelişecekti. Ben burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Değişimler olacaklar. Yeni arkadaşlar gelecek. Tekrar yorumculuğu döndüğümde bu süreçte yaşananları söyleyeceğim tek tek. Burada yaşanılan her şeyi bir bir konuşacağım. Mesela diyeceğim ki, "Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken, niye genç Milli Takım'a gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti? Samet Aybaba mı aradı?" Elin, kadron bu kadar darken, sen oyuncularını neden genç Milli Takım'a veriyorsun? Orada Hamit Altıntop'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söyledi, "Oyuncunun bir Avrupa maçında oynaması, genç Milli Takım'da oynamasından daha iyi olur" dedi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zamanı gelince biz de konuşuruz" dedi.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe kadrosunun ardından kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili o dönemde siyah-beyazlı takımda görev yapan Rıza Çalımbay, bu kararın kendisine danışılmadan alındığını söylemişti.