Feyyaz Uçar'dan Galatasaray derbisi için açıklama!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Lyon galibiyetinin ardından konuştu.
Feyyaz Uçar, "İnanılmaz bir galibiyet. Çok zor bir maç. Her şey olabilirdi maçta. Direkten dönen tıp var. VAR'ın doğrulattığı pozisyonlar var. Finalde golü attık, belki de 2-0, 3-0'ı da bulacaktır. Avrupa arenası böyle, her an her şey olabilir. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Avrupa'da bizim için dönüm maçı oldu. Bu 3 puan bizi ilk 24'ün arasına sokar diye düşünüyorum." dedi.
Feyyaz Uçar, sözlerine, "Ersin büyük bir fedakarlık gösterdi, oynamak istediğini belirtti. Bu kadar kısa sürede iyileşip bugün devleşmesi güzel. Bu bir Beşiktaşlılık fedakarlığıdır. Ona çok teşekkür ediyoruz. Onun nezdinde diğer arkadaşlara da, ellerinden geleni yaptılar." diye devam etti.
GEDSON FERNANDES
Gedson Fernandes'in performansını değerlendiren siyah-beyazlı idareci, "En iyi transfer, içeriden yapılan transferdir. Gedson sezon başı performansıyla bunu kanıtladı. Geçen sene ile çok farklı. Ama şunu net olarak söyleyeyim, takım iyi mücadele ettiğinde, iyi olduğu zaman, yanında iyi oyuncular olduğunda Gedson Fernandes başka bir oyuncu oluyor. Bunda en büyük katkı bence Rafa Silva'dan geldi. Mario'nun da katılmasıyla birlikte takımda güzel paslaşabileceği, idmanlar dışında vakit geçirebileceği arkadaşları var. Herhalde idmanlardaki, takımdaki mutluluk artık sahaya da yansıyor. O açıdan diğer arkadaşlarının büyük katkısı oldu." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY DERBİSİ
Feyyaz Uçar, Galatasaray ile oynayacakları derbi için, "Galatasaray derbisi bizim için çok önemli. Türk futbolunun lokomotifidir derbiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yapacaklar. İki takım da formda. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah centilmence, futbolun iyi olduğu bir maç olur ve hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.
Feyyaz Uçar, "İnanılmaz bir galibiyet. Çok zor bir maç. Her şey olabilirdi maçta. Direkten dönen tıp var. VAR'ın doğrulattığı pozisyonlar var. Finalde golü attık, belki de 2-0, 3-0'ı da bulacaktır. Avrupa arenası böyle, her an her şey olabilir. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Avrupa'da bizim için dönüm maçı oldu. Bu 3 puan bizi ilk 24'ün arasına sokar diye düşünüyorum." dedi.
Feyyaz Uçar, sözlerine, "Ersin büyük bir fedakarlık gösterdi, oynamak istediğini belirtti. Bu kadar kısa sürede iyileşip bugün devleşmesi güzel. Bu bir Beşiktaşlılık fedakarlığıdır. Ona çok teşekkür ediyoruz. Onun nezdinde diğer arkadaşlara da, ellerinden geleni yaptılar." diye devam etti.
GEDSON FERNANDES
Gedson Fernandes'in performansını değerlendiren siyah-beyazlı idareci, "En iyi transfer, içeriden yapılan transferdir. Gedson sezon başı performansıyla bunu kanıtladı. Geçen sene ile çok farklı. Ama şunu net olarak söyleyeyim, takım iyi mücadele ettiğinde, iyi olduğu zaman, yanında iyi oyuncular olduğunda Gedson Fernandes başka bir oyuncu oluyor. Bunda en büyük katkı bence Rafa Silva'dan geldi. Mario'nun da katılmasıyla birlikte takımda güzel paslaşabileceği, idmanlar dışında vakit geçirebileceği arkadaşları var. Herhalde idmanlardaki, takımdaki mutluluk artık sahaya da yansıyor. O açıdan diğer arkadaşlarının büyük katkısı oldu." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY DERBİSİ
Feyyaz Uçar, Galatasaray ile oynayacakları derbi için, "Galatasaray derbisi bizim için çok önemli. Türk futbolunun lokomotifidir derbiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yapacaklar. İki takım da formda. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah centilmence, futbolun iyi olduğu bir maç olur ve hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.