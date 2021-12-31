Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşındadır sorusuna cevap arıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizinin oyuncuları şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu oyunculardan biri dizide Sedat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu. Peki Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında ve nereli? Detayları haberimizde sizler için derledik...1 Ocak 1991'de Rize'de doğan Feyyaz Şerefoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına anneannesi vesilesiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu, ilk ekran deneyimini 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşadı.İnci Tanem şarkısını seslendiren Feyyaz Şerifoğlu, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Yarışmanın ardından hayatı değişen Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaya başladı.Feyyaz Şerifoğlu, 2014'te Behzat Gerçeker öncülüğünde ENBE orkestrası ile kariyerine devam etti. Daha sonra da birçok ünlü sanatçıyla sahnede yer alan Feyyaz Şerifoğlu, ilerleyen süreçte kurumsal markaların reklam çekimlerinde yer aldı.2019'da Huawei reklamında oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın da destek olduğu Gidene isimli ilk single çalışması ile 18 Aralık 2019'da müzik piyasasına giriş yaptı. Ajda Pekkan, her zaman kendisine destek olacağına söyledi. Şarkısı bir milyon izlenmeye ulaşınca Ajda Pekkan, Feyyaz Şerifoğlu'nu evine davet etti ve onun için pasta kesti.Sesi kadar yakışıklılığıyla da büyük ilgi toplayan Feyyaz Şerifoğlu, Vitra'nın reklam yüzü oldu. 2020'de ise ilk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Can karakterine hayat verdi.Kırmızı Oda'da Binnur Kaya, Meriç Aral, Burcu Biricik, Burak Sevinç ve Tülin Özer gibi isimlerle oynama fırsatı bulan Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Camdaki Kız dizisinde Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,75 boyunda, 73 kilo ve balık burcudur.feyyazserifoglu kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan Feyyaz Şerifoğlu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Şarkıcı ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor.