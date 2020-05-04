Feyenoord'un Oğuzhan Özyakup kararı

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord, devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Oğuzhan Özyakup'la ilgili kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoï¿½raf; AA
Feyenoord'un Oğuzhan Özyakup kararı
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
04 Mayıs 2020 10:28
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un kaderi belli oluyor.

Ülke basınından Telegraaf'ın haberine göre Özyakup'u yeniden kiralamak isteyen Hollanda ekibi, tecrübeli oyuncudan maaş indirimi talep edecek.

Geçtiğimiz günlerde Feyenoord ile yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Dick Advocaat, görüşmeler esnasında 27 yaşındaki futbolcunun alınmasını talep etmişti.

Ancak corona virüsü salgını sonrası yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle son kararı yönetimin vereceği belirtiliyor.

Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Feyenoord'a gitmeden önce konuştuğunu ve Yalçın'ın kendisini takımda görmek istediğini söylediğini belirtmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için