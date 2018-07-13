  •  
    G.Saray'daki "20" aday! Transferin o gözdeleri!..
  •  
    F.Bahçe resmen istedi, Lazio direniyor! Teklif...
  •  
    Galatasaray'dan teklif!.. Chelsea'den son gözde
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..

Feyenoord'dan Süper Lig'e transfer

Sol bek konusunda arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor, Feyenoord'da sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Miquel Nelom ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Feyenoord'dan Süper Lig'e transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2018 11:16
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Slovenya kampı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok mevkiye takviye yapacak olan Yeşil-Mavililer'in gündeminde yabancı oyuncular var.

Sol bek konusunda arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, Feyenoord'da sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Miquel Nelom ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Nelom, imzayı attıktan sonra 18 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampında takıma katılacak.

Feyenoord altyapısından yetişen Surinam asıllı futbolcunun Hollanda Milli Takımı'yla da iki maçı bulunuyor.

Bu arada kısa bir süre önce Kaysersispor da Feyenoord'dan Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için