Feyenoord, zirvede farkı açıyor!

Hollanda Ligi 27. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Feyenoord, zirvede farkı açıyor!
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02 Nisan 2023 17:27
Hollanda Ligi 27. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Rotterdam ile karşılaştı.

Sparta Stadion Het Kasteel'de oynanan maçı Feyenoord 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Igor Paixao, 70. dakikada Gimenez ve 78. dakikada Hancko kaydetti. Rotterdam'ın tek golünü Michael Pinto attı.

Rotterdam'da Van Crooij, 45+3. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Milli oyuncu Orkun Kökçü maçta 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Feyenoord, Ajax'ın takıldığı haftada puanını 64'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Rotterdam ise 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Waalwijk ile karşılaşacak. Rotterdam ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.

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