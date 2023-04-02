Hollanda Ligi 27. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Rotterdam ile karşılaştı.



Sparta Stadion Het Kasteel'de oynanan maçı Feyenoord 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Igor Paixao, 70. dakikada Gimenez ve 78. dakikada Hancko kaydetti. Rotterdam'ın tek golünü Michael Pinto attı.



Rotterdam'da Van Crooij, 45+3. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Milli oyuncu Orkun Kökçü maçta 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonuçla birlikte Feyenoord, Ajax'ın takıldığı haftada puanını 64'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Rotterdam ise 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Waalwijk ile karşılaşacak. Rotterdam ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.





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