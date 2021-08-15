Hollanda Ligi Eredivisie'de ilk hafta karşılaşmasında Wiillem, Feyenoord'u konuk etti.



Konig Willem II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Linssen, 24. dakikada Sinisterra, 48. dakikada Til ve 90+4. dakikada Bannis kaydetti.



Willem'de Bergstrom, 59. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.



Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı mücadelede 84. dakikada yerini Leroy Fer'e bıraktı.



Bu sonucun ardından Feyenoord, sezonu 3 puanla açmış oldu. Willem ise puansız bir başlangıç yaptı.



Feyenoord, gelecek hafta Go Ahead Eagles'ı ağırlayacak. Willem ise Vitesse deplasmanına gidecek.



