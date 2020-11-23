Feyenoord, Orkun Kökçü için itiraz etmeyecek

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord, lig maçında direkt kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün cezasına itiraz etmeme kararı aldı.



Fortuna Sittard maçının 12. dakikasında rakibinin aşiline yaptığı müdahale sonrası oyundan atılan Orkun Kökçü, 1'i şartlı olmak üzere 2 maçlık ceza aldı.



Gazeteci Mark van Rijswijk kararla ilgili; "Janssen'in tam ayağının üstüne müdahale vardı. Hakemin görüşü çok iyiydi ve kararlı bir şekilde kırmızı kartı çekti. Üzerine düşünelecek bir şey yok." dedi.



Milli oyuncu Orkun Kökçü, Feyenoord'un ligde oynayacağı Utrect maçında görev alamayacak.



