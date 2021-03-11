Feyenoord: "Oğuzhan'ı aldık ama 4 maç oynadı"

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'la ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; feyenoord.nl
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Feyenoord: 'Oğuzhan'ı aldık ama 4 maç oynadı'
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11 Mart 2021 19:13
Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, ara transfer döneminde yaptıkları hamlelerin tutmadığını belirterek, Oğuzhan Özyakup örneği verdi.

Oğuzhan'ın takımda fazla oynayamadığını kaydeden Arnesen, "Son dönemde devre arasında transfer ettiğimiz 2 oyuncuda gerçekten başarı yakalayamadık. Geçen yıl Oğuzham Özyakup'u aldık ancak sadece 4 maç oynayabildi ve sakatlandı. Bu sene de Pratto'yu aldık ancak o da az oynayabildi. Artık daha temkinli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun 2. yarısında Feyenoord'da oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da oynadığı 4 maçta 1 kez ağları sarstı.



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