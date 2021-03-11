Feyenoord: 'Oğuzhan'ı aldık ama 4 maç oynadı'

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, ara transfer döneminde yaptıkları hamlelerin tutmadığını belirterek, Oğuzhan Özyakup örneği verdi.



Oğuzhan'ın takımda fazla oynayamadığını kaydeden Arnesen, "Son dönemde devre arasında transfer ettiğimiz 2 oyuncuda gerçekten başarı yakalayamadık. Geçen yıl Oğuzham Özyakup'u aldık ancak sadece 4 maç oynayabildi ve sakatlandı. Bu sene de Pratto'yu aldık ancak o da az oynayabildi. Artık daha temkinli olmalıyız" ifadelerini kullandı.



Geçen sezonun 2. yarısında Feyenoord'da oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da oynadığı 4 maçta 1 kez ağları sarstı.



