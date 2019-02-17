Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Feyenoord, deplasmanda Groningen'e 1-0 mağlup oldu.
Groningen'e galibiyeti getiren tek golü, 26. dakikada van Beek kendi kalesine attı.
Karşılaşmada Robin van Persie, 90 dakika sahada kalırken tecrübeli futbolcunun orta sahada oynaması dikkat çekti.
Bu sonucun ardından 42 puanla 3. sırada kalan Feyenoord'un ilk 3 şansı da riske girdi. 4. sıradaki Alkmaar'ın kazanmasıyla aradaki puan farkı 2'ye düştü. Üst üste 3. galibiyetini alan Groningen ise 27 puan ile 9. sıraya çıktı.
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Groningen'e galibiyeti getiren tek golü, 26. dakikada van Beek kendi kalesine attı.
Karşılaşmada Robin van Persie, 90 dakika sahada kalırken tecrübeli futbolcunun orta sahada oynaması dikkat çekti.
Bu sonucun ardından 42 puanla 3. sırada kalan Feyenoord'un ilk 3 şansı da riske girdi. 4. sıradaki Alkmaar'ın kazanmasıyla aradaki puan farkı 2'ye düştü. Üst üste 3. galibiyetini alan Groningen ise 27 puan ile 9. sıraya çıktı.
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