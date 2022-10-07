Feyenoord ile Midtjylland yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. Hafta maçında Midtjylland ile Feyenoord 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Feyenoord ile Midtjylland yenişemedi!
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07 Ekim 2022 02:27
UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. Hafta maçında Midtjylland ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

MCH Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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