Feyenoord - Fenerbahçe Maçı Şifresiz mi, Şifreli mi? | Tuttur.com ve S Sport Plus Yayın Bilgisi

⚽ Maç Günü: 6 Ağustos 2025, Çarşamba

🕘 Başlama Saati: 22.00 (TSİ)

📍 Stadyum: De Kuip, Rotterdam

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, iki farklı platformda yayınlanacak:

Karşılaşma dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden ücretli olarak canlı yayınlanacak. Platforma abone olan kullanıcılar; bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'ler üzerinden maçı yüksek kalitede izleyebilecek.

Yayın: Şifreli

Üyelik: Zorunlu

Giriş: www.ssportplus.com

Futbolseverler için sevindirici haber ise Tuttur.com üzerinden geldi. Tuttur, Feyenoord - Fenerbahçe maçını şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlayacağını duyurdu. Bu sayede taraftarlar, herhangi bir ücret ödemeden karşılaşmayı izleyebilecek.

Yayın: Şifresiz

Üyelik: Gerekebilir (yaş doğrulaması)

Giriş: www.tuttur.com

Tuttur üzerinden canlı yayına erişim için giriş yaptıktan sonra maç saatinde ana sayfada yer alan "canlı yayın" alanına tıklamanız yeterli.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.