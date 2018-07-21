Feyenoord Fenerbahçe maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Fenerbahçe maçını veren kanallar

FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Feyenoord-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.



21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanmayacak.



Feyenoord-Fenerbahçe maçı 21 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.

Novara'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında orta sahada görev alan, konu hakkında maçın ardından açıklamalar yaptı.Maç sonu 10 numara pozisyonunda daha rahat hissettiğine vurgu yapan Hakan Çalhanoğlu, "10 numara rolünü iyi biliyorum çünkü Almanya'da öyle oynadım. Ancak önemli olan, hocamından benden ne istediğidir. Nerede oynadığım önemli değil" ifadelerini kullandı.CAS'ın 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını değerlendiren milli futbolcu, "Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için çok mutluyuz. Kendimi iyi hissediyorum. Şu anda ağır antrenmanlar yapıyoruz. Zamanla daha fit olacağım" şeklinde konuştu.'ndaki ikinci maçında'yayenilerek turnuvaya veda etti.Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaştı. Vaasa kentindeki Hietalahti Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 5-0 mağlup oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 2'nci dakikada Guitane, 22 ve 33'üncü dakikalarda Gouiri, 58'inci dakikada Diaby ve 90+2'nci dakikada Cuisance kaydetti.Türkiye, şampiyonadaki son maçında 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunanve'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.Yeni sezon hazırlıkları için dün Erzurum'da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı.Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan Mert Nobre ve Burhan Eşer'in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre'ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer'e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, kaleci Danny Ward'ı transfer etti.İngiliz ekibi, Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını internet sitesinden duyurdu.Leicester City'nin kasasından Ward'ın bonservisi için 12,5 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.Ward, Leicester City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. İngiliz temsilcisi daha önce Ricardo Pereira, Jonny Evans ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.Dünyanın en pahalı futbolcusu rekorunu elinde bulunduran, Real Madrid'den ayrılıp'a transfer olanhakkında konuştu.Ronaldo'nun transferini değerlendiren Neymar, ''Bence Cristiano Ronaldo, İtalyan futbolunu değiştirecek. Küçükken olduğu gibi tekrar İtalyan futbolunu izleyeceğim. Çünkü Ronaldo harika bir futbolcu. O bir efsane, bir dahi.'' sözlerini kullandı.33 yaşındaki futbolcuya iyi dileklerini ileten Brezilyalı yıldız, ''Verdiği karardan dolayı mutluyum. Eminim zor bir karar olmuştur. Ronaldo'ya iyi şanslar diliyorum ancak PSG'ye karşı değil!'' dedi.İspanyol devi, Inıesta'nın takımdan ayrılmasının ardından orta sahanın göbeği için sürdürdüğü alternatif arayışlarındaile her konuda anlaştı.İspanyol medyasında yer alana habere göre Frnasız futbolcu için için berebir görüşme yapan katalan ekibinin yöneticileri, 23 yaşındaki yıldız ile kısa sürede anlaşma sağladı.Sonraki etaptaile görüşmeye başlayacak, Fransız orta saha için düşündüğü rakamolduğu belirtildi.Paris Saint Germain altyapısından yetişen Adrian Rabiot, kırmızı-mavili ekipte şimdiye dek forma giydiği 135 karşılaşmada 17 gol 13 asistlik performans gösterdi.Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca sosyal medya platformu Twitter, yoğun şekilde kullanıldı.Twitter'da yer alan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Fransa'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası'nda 115 milyar etkileşim gerçekleşti.Turnuva süresince en fazla paylaşım, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında yapıldı.Dünya Kupası boyunca en fazla ileti, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Hırvatistan ile yapılan final maçında skoru 4-1'e getiren golü kaydettiği anda gönderildi.2018 Dünya Kupası süresince hakkında en fazla tweet atılan takım Brezilya, futbolcu ise bu ülkeden Neymar oldu.Futbolseverler, Dünya Kupası boyunca en fazla iletiyi ise Brezilya'dan gönderdi.Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 maç1.(#WorldCupFinal) (15 Temmuz)2.(#BRABEL) (Çeyrek final-6 Temmuz)3.(#BRAMEX) (Son 16 turu-2 Temmuz)4.(#FRAARG) (Son 16 turu-30 Haziran)5.(#BRACRC) (Grup-22 Haziran)Turnuva boyunca en fazla ileti gönderilen 5 an1. Mbappe'ninfinal maçında skoru 4-1'e getiren golü2. Philippe Coutinho'nungrup maçının uzatma dakikalarında takımını 1-0 öne geçiren golü3.'nin Almanya'yı 2-0 yenmesi4.finalinin bitişi5.maçının sona ermesiTurnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 oyuncu(#BRA) (@neymarjr)2.(#ARG) (@Argentina)3.(#POR) (@Cristiano)4.(#FRA) (KMbappe)5.(#BRA) (Phil_Coutinho)Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 takım1.(@CBF_Futebol)2.(@equipedefrance)3.(@Argentina)4.(@England)5.(@selecaoportugal)Turnuva boyunca en fazla tweetin atıldığı 5 ülke1.2.3.4.5.