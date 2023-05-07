Feyenoord farkı 8'e çıkardı!

Hollanda Eredivisie lideri Feyenoord, deplasmanda Excelsior'u 2-0 yendi ve 3 hafta kala takipçisi PSV ile puan farkını 8'e çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Feyenoord farkı 8'e çıkardı!
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07 Mayıs 2023 17:35
Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında lider Feyenoord, Excelsior'a konuk oldu.

Ligde zirvede oturan Feyenoord, deplasmanda Excelsior'u Santiago Gimenez'in 9 ve 75. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin bitmesine 3 hafta kala takipçisi PSV (68) ile puan farkını 8'e yükseltti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 78'e yükseltti. Excelsior ise 28 puanda kaldı.

ORKUN KÖKÇÜ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Feyenoord'da kaptanlık yapan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.

Gelecek hafta Feyenoord, Go Ahead'i konuk edecek. Excelsiro ise Heerenveen'e konuk olacak.

 

 

 

 

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