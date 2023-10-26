UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio'nun tek golünü 83. dakikadad penaltıdan Pedro kaydetti.



Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio'nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.



