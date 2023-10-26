29 Ekim

Feyenoord evinde 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Feyenoord sahasında ağırladığı Lazio'yu mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord evinde 3 puanı 3 golle aldı
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25 Ekim 2023 21:43
Son güncelleme 26 Ekim 2023 00:22
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio'nun tek golünü 83. dakikadad penaltıdan Pedro kaydetti.

Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio'nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.

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