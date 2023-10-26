UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio'nun tek golünü 83. dakikadad penaltıdan Pedro kaydetti.
Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio'nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. ve 74. dakikalarda Santiago Gimenez ve 45+2. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti. Lazio'nun tek golünü 83. dakikadad penaltıdan Pedro kaydetti.
Feyenoord aldığı bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltti. Lazio ise 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftada karşılaşan takımlar 4. haftada da tekrardan karşılaştığından dolayı iki takım bir sonraki maçta bu kez Lazio'nun sahasında kozlarını paylaşacaklar.