Feyenoord, Edgar Le'yi yeniden istiyor

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi karşılığında Trabzonspor'un bonservisini aldığı Edgar Le, Feyenord'a kiralanmıştı. Feyenord'da toplam 21 maça çıkan Le için Hollanda ekibinin yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

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Feyenoord, Edgar Le'yi yeniden istiyor
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01 Temmuz 2020 11:40
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi karşılığında Trabzonspor'un bonservisini aldığı Edgar Le, Feyenord'a kiralanmıştı. Feyenord'da toplam 21 maça çıkan Le için Hollanda ekibinin yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

Hollanda basınında yer alan habere göre Feyenord'un bu kez yapacağı teklifte satın alma maddesini de ekletmek isteyeceği ifade edildi. Ancak Trabzonspor'un 26 yaşındaki Portekizli stoperden önemli bir gelir beklentisi içerisinde olduğu ve bu nedenle kiralama değil, satın alma teklifine sıcak bakacağı kaydedildi



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