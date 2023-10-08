Feyenoord'dan üst üste 6. galibiyet!

Hollanda Eredivisie'in 8. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle'yi 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Feyenoord'dan üst üste 6. galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 15:22
Hollanda Eredivisie'in 8. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi.

MAC3PARK Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 54. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetini alan Feyenoord puanını 20'ye yükseltti. Üst üste 3. kez mağlup olan Zwolle ise 7 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Feyenoord, Vitesse'yi konuk edecek. Zwolle ise Excelsior deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery