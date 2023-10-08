Hollanda Eredivisie'in 8. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi.



MAC3PARK Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 54. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetini alan Feyenoord puanını 20'ye yükseltti. Üst üste 3. kez mağlup olan Zwolle ise 7 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Feyenoord, Vitesse'yi konuk edecek. Zwolle ise Excelsior deplasmanına gidecek.



