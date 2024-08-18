Feyenoord'dan PEC Zwolle'ye farklı tarife

Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle'yi 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord'dan PEC Zwolle'ye farklı tarife
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18 Ağustos 2024 17:23
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 17:25
Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Brian Priske'nin ekibi Feyenoord, deplasmanda Johny Jansen'in yönetimindeki PEC Zwolle'yi 5-1 mağlup etti.

MAC PARK Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'un gollerini 4. dakikada Igor Paixao, 46. dakikada Calvin Stengs, 51. dakikada David Hancko, 68 ve 71. dakikalarda ise Santiago Gimenez kaydetti.

Ev sahibi Zwolle'nin tek golünü ise 87. dakikada Filip Krastev kaydetti.

Bu sonuçla birlikte bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Feyenoord 4 puana yükselirken, PEC Zwolle henüz puanla tanışmamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Sparta Rotterdam'a konuk olurken, PEC Zwolle deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak.

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