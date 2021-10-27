Feyenoord'da can güvenliği nedeniyle istifa!

Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da genel müdürlük görevinde bulunan Mark Koevermans 1 Aralık'ta Feyenoord'dan ayrılacağını açıkladı.



İstifasının nedeninin ailesinin güvenliğinden endişelendiği, bir dizi olaydan sonra artık düzgün çalışamayacağını ve bir şeylere karar verebileceğini hissetmemesi olarak belirtiliyor.



Feyenoord'un çocukluk hayali olduğunu belirten Koevermans, "Feyenoord çocukluğumdan beri kalbimde. Göreve geldiğimde boşuna ve abartısız bir şekilde Feyenoord'da çalışmanın benim için gerçekleşmiş bir çocukluk hayalim olduğunu belirtmiştim. Bugün benim için iyi bir gün değil. Bu kararı vermek bana acı veriyor, ancak kulübü, meslektaşlarımı ve kulübün yakınındaki birçok insanı özleyeceğimi bilmeme rağmen bunun en iyisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Denetleme Kurulu Başkanı Toon van Bodegom ve başkan yardımcısı Gérard Moussault, Koevermans'ın yakında ayrılacağının daha ayrıntılı olarak açıklanacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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