Feyenoord, Ajax'tan Danilo'yu transfer etti

Feyenoord, ezeli rakibi Ajax'ın sözleşmesi biten 23 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Danilo Pereira'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Feyenoord, Ajax'tan Danilo'yu transfer etti
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20 Mayıs 2022 09:01
Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord, Ajax'la sözleşmesi sona eren Danilo Pereira'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Danilo Pereira ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve Brezilyalı forvetin önümüzdeki sezondan itibaren Feyenoord forması giyeceği belirtildi.

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2017 yılında Santos'tan Ajax altyapısına 2 milyon euroya transfer edilmişti. Danilo, Hollanda Ligi'nde geçen sezon 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.

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