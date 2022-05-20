Feyenoord, Ajax'tan Danilo'yu transfer etti

Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord, Ajax'la sözleşmesi sona eren Danilo Pereira'yı transfer ettiğini açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Danilo Pereira ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve Brezilyalı forvetin önümüzdeki sezondan itibaren Feyenoord forması giyeceği belirtildi.



23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2017 yılında Santos'tan Ajax altyapısına 2 milyon euroya transfer edilmişti. Danilo, Hollanda Ligi'nde geçen sezon 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ