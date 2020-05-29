Fetih 1453 filmi nerede çekildi, Fatih Sultan Mehmet'i kim oynuyor

FETİH 1453 FRAGMANI İZLE

Başrollerinde, Fatih Sultan Mehmet karakterine can veren Devrim Evin ile Ulubatlı Hasan'ı canlandıran İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Fetih 1453, 16 Şubat 2012 tarihinde vizyona girdi. Faruk Aksoy yönetmenliğinde çekilen projenin senaryosunu da Atilla Engin kaleme aldı. Yapımcılığını Faruk Aksoy ile birlikte Servet Aksoy ve Ayşe Germen yürüttü.Türkiye'nin, tarihi ve kahramanlık hikayesini başarılı şekilde anlatan filmler arasında bulunan Fetih 1453, ülkede 5.000.000 ve 6.000.000 seyirci barajını geçen ilk çalışma oldu. Fetih 1453 filmi oyuncu kadrosu ise şu şekilde:II. Mehmed (Devrim Evin/Ege Uslu)Ulubatlı Hasan (İbrahim Çelikkol)Era (Dilek Serbest/Algun Molla)Konstantinos (Recep Aktuğ)Giovanni Giustiniani (Cengiz Coşkun)Çandarlı Halil Paşa (Erden Alkan)Loukas Notaras (Naci Adıgüzel)Urban (Erdoğan Aydemir)II. Murat (İlker Kurt)Zağanos Paşa (Sedat Mert)Akşemsettin (Raif Hikmet Çam)Molla Hüsrev (Namık Kemal Yiğittürk)Molla Gürani (Öner As)Şahabettin Paşa (Mustafa Atilla Kunt)Saruca Paşa (Özcan Alişer)İshak Paşa (Yılmaz Babatürk)İsa Paşa (Murat Sezal)Karaca Paşa (Faik Aksoy)Baltaoğlu Süleyman Paşa (Hüseyin Santur)Kurtçu Doğan (Halis Bayraktaroğlu)Papa (Ali Rıza Soydan)Kardinal Isidor (İzzet Çivril)Papaz Genadius (Adnan Kürkçü)Gülbahar Hatun (Şahika Koldemir)Lağımcı Mustafa (Buminhan Dedecan)Şehzade Orhan (Edip Tüfekçi)Karamanoğlu İbrahim (Aslan İzmirli)Menteşeoğlu İlyas (Adnan Zaman)Yeniçeri Hüseyin (Yiğit Yarar)Şehzade Bayezid (Yiğitcan Elmalı)Babası II. Murat'ın ölümü üzerine ilki yine çok küçük yaşta olmak üzere ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeden yapacaktır. Aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.v)'in müjdelediği komutan olmak istemektedir. Osmanlı Devleti'ne çağ atlatarak imparatorluğa taşıyan Fatih Sultan Mehmet'in 1451 yılında henüz İstanbul'u alma planları yaptığı dönemden başlayan film, şimdiye kadar çekilmiş en büyük tarihi-kahramanlık projesi olma iddiasına da sahiptir.4 bin metrekare büyüklüğündeki dev bir alanda çekilen film, stüdyo ortamında hayata geçirildi. Rum Sarayı, Taht Odası, Edirne Sarayı gibi iç mekânlar birebir yapılarak film için hazırlandı. Osmanlı döneminde hem sarayda hem de seferde ve savaş alanlarında geçen film için farklı zamanlara ve yerlere ait birçok mekânın aslına uygun olarak tekrar yapılması gerekti. Tam 40 kişilik tasarım ekibinin emek verdiği çalışmalarda, Doğu Roma ve Edirne Sarayları'nın 3 boyutlu tasarımlarından da yararlanıldı. Konvansiyonel ve dijital tekniklerin bir arada kullanıldığı filmin ikinci etabı ise Ataköy'de yer alan TOKİ'ye ait baruthanede çekildi.Milliyet'te yer alan habere göre; 25 dönüm arazinin kullanıldığı sette, 14 bin 600 metrekare alan dekorla adeta yeniden inşa edildi. Top döküm atölyesi, pazar alanları, Cenova Limanı ve kilise yapıları dönem mimarisine uygun birebir yapılarak 7 ayda çekime hazır hale getirildi. Dekor atölyeleri 2.700 metrekare alana yayılırken, fırınlar, hurda odaları, soğutma kulesi ve körükler atölyelerde aylar süren çalışma ile tasarlandı. Sanat ekibinin özenle hazırladığı setlerde 15 bin yardımcı oyuncu rol alarak, sahne canlandırmalarında yer aldı.Filmin bir diğer çekim alanı ise Alibeyköy'deydi. 10 aylık hazırlıklarla gündeme gelen Alibeyköy seti, baraj havzası yakınında bulunuyor. 100.000 metrekare alanda yapılan Alibeyköy çekimlerinde Fatih Sultan Mehmet'in otağı, savaş meydanı, asker çadırları, hastane çadırları bulunuyor. Dönemin İstanbul'unu çevreleyen İstanbul surları, kuleleri, savaş bataryaları ve topların bulunduğu mevkiler, savaş alanları, asker istihkâm ve yemek alanları da yine platoda yer alıyor. Ayrıca Medine şehir sokakları, Vatikan Sarayı Kütüphanesi, İstanbul şehir sokakları ve yer altı savaş tünelleri, Konstantin'in karargâhı ve Guistiniani'nin savaşı yönettiği toplantı odalarının da aynıları geniş arenada tarihe uygun olarak yeniden yapıldı. Geniş şehir manzaraları ve savaş alanı görselleri için ise dijital efektlerden yardım alındı.