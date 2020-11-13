Fethiyespor'da 4 futbolcu ile 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fethiyespor'da 4 futbolcu ile 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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13 Kasım 2020 12:59
Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncu ile 1 personelde pozitif sonuca ulaşıldığı aktarıldı.

Testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.



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