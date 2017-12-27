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Fethiyespor'da 11 yolcu

Sezonun ilk yarısında umduğunu bulamayıp devreyi düşme hattının 4 puan üzerinde tamamlayan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, 11 oyuncunun biletini kesti.

Kaynak: DHA
Fethiyespor'da 11 yolcu
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27 Aralık 2017 14:47
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında umduğunu bulamayıp devreyi düşme hattının 4 puan üzerinde tamamlayan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, 11 oyuncunun biletini kesti.

Fethiye temsilcisi, aralarında Cihan, Burak, Mehmet, Sinan, Muharrem, Orhan, Ömer, İzlem ve kadrodaki gençlerin yer aldığı isimlerden kulüp bulmalarını istedi. Dış transferde şimdiye kadar Mersin İdmanyurdu'ndan Hakan'ı kadrosuna katan Fethiyespor, takviye çalışmalarını sürdürecek. 30 Aralık'ta Aydınspor 1923 ile hazırlık maçı oynayacak takım 2-13 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.

Kulüpte bu sezon anlaşılan üçüncü teknik direktör olarak görev yapan Levent Eriş, ilk yarıya 20 transferle başlanmasının hata olduğunu söyledi. Eriş, "Ligde bulunulan yer sezon başında belirlenen hedeflerin çok gerisinde kaldı. İlk yarının son dört haftasında katıldığım takımın performansının bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle ikinci yarı için çok daha iyi kadro kurmayı planlıyoruz. Hata payını en aza çekmeye çalışıyoruz. Devre arasında oyuncu almak çok zordur. Doğru tercihleri takıma kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

İNGİLİZ TARAFTARLARA JEST
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta maçlarında ilçede yerleşik yaşayan İngilizlerin de desteğini alan Fethiyespor, Hristiyan aleminin Noel'ini unutmadı. Kulüp, Noel için resmi internet sitesine özel logo hazırladı. Maçlara Fethiyespor forması ve atkıları ile gelen İngilizler, kulübü kent kültürünün önemli bir öğesi olarak gördüklerini ifade ediyorlar.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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