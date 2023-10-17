Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sonunda deplasmanda Sarıyer ile 2-2 berabere kalıp oynadığı 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Fethiyespor, 18 Ekim Çarşamba günü Düzcespor'u konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
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17 Ekim 2023 14:29
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sonunda deplasmanda Sarıyer ile 2-2 berabere kalıp oynadığı 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Fethiyespor, 18 Ekim Çarşamba günü evinde Düzcespor'la karşı karşıya gelecek.

Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi kulüpte geçen sezondan beri görev yapan teknik direktör Erhan Altın'la yollarını ayıran Fethiye, teknik direktörlük görevi için Taner Gülleri ile anlaşmaya vardı.

 

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