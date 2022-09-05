Fethiyespor uzatmada bu kez güldü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Zonguldak Kömürspor'a 90+2 ve 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü gollerle 4-2 yenilen Fethiyespor, ikinci hafta uzatmada kazanan taraf oldu.
Sezonun ilk iç saha maçında grubun iddialı takımlarından Silahtaroğlu Vanspor'u ağırlayan Muğla temsilcisi, Oktay'ın 90+2'nci dakikada tek golüyle 3 puana ulaştı. Galibiyeti taraftarlara hediye eden teknik direktör Mesut Toros, "Zonguldak'ta hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. Bu kaybı son dakikada da olsa telafi ettik. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.
Sezonun ilk iç saha maçında grubun iddialı takımlarından Silahtaroğlu Vanspor'u ağırlayan Muğla temsilcisi, Oktay'ın 90+2'nci dakikada tek golüyle 3 puana ulaştı. Galibiyeti taraftarlara hediye eden teknik direktör Mesut Toros, "Zonguldak'ta hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. Bu kaybı son dakikada da olsa telafi ettik. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.
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