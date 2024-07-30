Fethiyespor forvet aldı

TFF 2'nci Lig'de Fethiyespor, dış transferde son 2 sezonda 25 gol atan Pendikspor'dan forvet oyuncusu Mehmet Kaan Türkmen'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor forvet aldı
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30 Temmuz 2024 16:56
TFF 2'nci Lig'de Fethiyespor, dış transferde son 2 sezonda 25 gol atan Pendikspor'dan forvet oyuncusu Mehmet Kaan Türkmen ile sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Çankaya FK, Kepezspor, Karaman FK, Kızılcabölük, Nevşehir Belediye, Adana Demirspor, Bayrampaşa ve Tarsus İY gibi birçok kulübün formasını terleten 24 yaşındaki Mehmet Kaan, geçen sezon kiralık oynadığı Çankaya'da 10 gol attı.
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