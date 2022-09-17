Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 2 maçı kazanırken deplasmanda ise 2'de 0 çeken Fethiyespor, 18 Eylül Pazar günü Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.



Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği 90 dakika saat 19.00'da start alacak. Son olarak hafta içi mesaisinde iç sahada Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Fethiye'nin 4 maçta 6, geçen sezon Play-Off finali oynayan namağlup Karacabey'in ise 8 puanı bulunuyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, güçlü rakip karşısında ilk deplasman galibiyetlerini alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ