Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 2 maçı kazanırken deplasmanda ise 2'de 0 çeken Fethiyespor, 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor' ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor
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17 Eylül 2022 15:40
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 2 maçı kazanırken deplasmanda ise 2'de 0 çeken Fethiyespor, 18 Eylül Pazar günü Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.

Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği 90 dakika saat 19.00'da start alacak. Son olarak hafta içi mesaisinde iç sahada Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Fethiye'nin 4 maçta 6, geçen sezon Play-Off finali oynayan namağlup Karacabey'in ise 8 puanı bulunuyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, güçlü rakip karşısında ilk deplasman galibiyetlerini alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.
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