Fethiyespor'dan sürpriz transfer atağı!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren TFF 2.Lig ekibi Fethiyespor, Afyonspor'dan ayrılan 36 yaşındaki eski milli yıldız Olcay Şahan'ı istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Fethiyespor'dan sürpriz transfer atağı!
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05 Temmuz 2023 16:33
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Esat Bakırcı olağanüstü kongrenin ardından gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Lacivert-beyazlılar son olarak Afyonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine katmak için görüşmelere başladı.

Fethiye ekibinde transfer komitesinin 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu görüşmek için Fethiye'ye davet ettiği de öğrenildi. Kariyerinde Duisburg, Kaiserslautern, Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formalarını da giyen Olcay'ın 2-3 gün içinde Fethiye'ye geleceği ifade edildi. Fethiyespor'da dış transfer çalışmalarının yanında iç transfer hamleleri de sürüyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Berkin Taşkın'ın Adana FK'ya transferinin ardından iç transferde Rıdvan ve İlyas ile nikah tazeleyen Muğla ekibinde transfer komitesi, kaptan Selçuk Alibaz ve Doğancan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fethiyespor teknik direktör Erhan Altın'ın raporu doğrultusunda dış transferde 6 oyuncunun takviyesi için görüşmeleri sürdürüyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

FETHİYESPOR'DA yeni sezon çalışmaları kapsamında kamp programı belli oldu. Lacivert-beyazlılar, teknik direktör Erhan Altın gözetiminde 10 Temmuz Pazartesi günü Fethiye'de toplanacak ve 15 gün sürecek kampın ardından çalışmalarına Bolu'da devam edecek.

 
 

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