Fethiyespor'a genç gol kralı geldi

Fethiyespor, Ankaragücü formasıyla geçen sezon altyapıda gol kralı olan 20 yaşındaki santrfor Furkan Ceylan'ı transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor'a genç gol kralı geldi
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05 Ağustos 2023 14:27
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ankaragücü formasıyla geçen sezon altyapıda gol kralı olan 20 yaşındaki santrfor Furkan Ceylan'la sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu U19 Elit Ligi'nde Ankaragücü forması altında 20 maçta 17 gol atarak gol kralı olan Furkan Ceylan ile kulübümüz 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisine Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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