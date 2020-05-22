Fethiye'de oturarak voleybol takımının Süper Lig heyecanı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu kararıyla Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı verilen Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Takımı'nda büyük mutluluk yaşanıyor.Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce takımın bulunduğu ligde lider konumunda olduğunu söyledi.Federasyonun aldığı kararla Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yiğit, "Müdürlüğümüz bünyesindeki takımımız şu anda ilimizde en üst ligde mücadele edecek iki takımdan biri. Bizim ve engelli kardeşlerimizden oluşan sporcularımızın omuzlarına daha büyük yük bindi. Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele edip, başarımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.Yiğit, özel sporcuların başarısının il genelinde diğer branşlara da örnek olacağını dile getirdi.Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Oturarak Voleybol Takımı Antrenörü Aycan İnaluk da sporcularla azimle çalışarak Süper Lig'de başarılı olmayı hedeflediklerini kaydetti.