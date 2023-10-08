Fethiye'de yüzme yarışı yapıldı

Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz açık su yüzme yarışı yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fethiye'de yüzme yarışı yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 18:14
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz açık su yüzme yarışı gerçekleştirildi.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 487 sporcu katıldı.

Kelebekler Vadisi sahilinde starttan önce konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, sporcuları cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

Ertaş ile Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in verdiği startın ardından sporcular, 6 bin metrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attı.

Gençler genel klasman kadınlarda Sıla Pazar, erkeklerde ise Doğan Türeli birinciliği kazandı.

Masterler genel klasman kadınlarda Viktoriya Üçüncü, erkeklerde de Suriye uyruklu Naeim Masri birinci oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery