Fethi Pekin: '3 Temmuz için sevindirici haber'

Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 3 Temmuz süreciyle ilgili TFF'ye açılan davanın 6. duruşmasıyla ilgili detayları açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün 3 Temmuz Kumpası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı Tazminat Davası'nın 14 Ekim tarihinde görülmesi gereken ancak davaya bakan hâkimin tayininin çıkması nedeniyle bugüne ertelenen altıncı duruşma bugün görüldü. Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin, bugün gerçekleştirilen 6. duruşmayla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
Bugün çıkan kararın son derece önemli ve Fenerbahçeliler için de sevindirici olduğuna değinen Fethi Pekin, "Öncelikle tüm izleyicilerimiz ve camiamız için bir hatırlatma yapayım: Biliyorsunuz bu davayı 2021 yılının Ağustos ayının sonlarına doğru açmıştık. Aşağı yukarı 2,5 yıl geçti. Maalesef karşı taraf vekillerinin davayı geciktirme amaçlı hamleleri ve yine maalesef iki kere hakimimizin değişmesi-bir kere emekli olması, bir kere de tayin sebebiyle- nedeniyle üçüncü hakimle bugünkü duruşmaya çıktık. Ve yeni hakimimiz her ne kadar dosyayı yeni almasına rağmen bugün hepimiz için sevindirici bir kararla duruşmadan çıktık. Karşı tarafın daha önce de ifade ettiğim gibi ilk evvela usul yönünden bir itirazı vardı, bu da şuydu; 'Bu konu Tahkim nezdinde karara bağlanmıştır. Bu karar yargıya taşınamaz. Dolayısıyla sen Özel Hukuk Mahkemeleri'nde bu konuyu dava edemezsin' savunmasıydı, itirazıydı. Bunu iki önceki hakim reddetmişti. Yalnız kendileri tekrar bu konuyu ara karardan rücude edilmesi suretiyle yine itiraz etmişlerdi. Bugün yeni hakimimiz bu konuda bir karar verdi ve bu taleplerini reddetti. Dolayısıyla usulü olarak herhangi bir tartışma kalmamıştır. İkincisi ve daha önemlisi 3 kişilik bir bilirkişi heyetine tayin edilmesine ve dosyanın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Hangi konularda inceleme isteyeceğini daha sonra bilahare öğreneceğiz. Ama hangi konuda olduğu zaten malum, zararımızın hesaplanması konusunda isteyecektir. Bu her ne kadar 2,5 yıl gecikme olmuş olsa da bugün bu dava ile ilgili çıkan bu karar son derece önemli, Fenerbahçeliler için de son derece sevindiricidir. Hayırlı olmasını diliyorum. Bir sonraki duruşma tarihi de 16 Nisan 2024 olarak belirlendi. Orada da hazır bulunacağız. Ben de şu anda Ankara'dayım. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk derece mahkemesinde kuvvetle muhtemel 2024 yılının sonlarına doğru bir karar çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu."
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün 3 Temmuz Kumpası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı Tazminat Davası'nın 14 Ekim tarihinde görülmesi gereken ancak davaya bakan hâkimin tayininin çıkması nedeniyle bugüne ertelenen altıncı duruşma bugün görüldü. Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin, bugün gerçekleştirilen 6. duruşmayla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
Bugün çıkan kararın son derece önemli ve Fenerbahçeliler için de sevindirici olduğuna değinen Fethi Pekin, "Öncelikle tüm izleyicilerimiz ve camiamız için bir hatırlatma yapayım: Biliyorsunuz bu davayı 2021 yılının Ağustos ayının sonlarına doğru açmıştık. Aşağı yukarı 2,5 yıl geçti. Maalesef karşı taraf vekillerinin davayı geciktirme amaçlı hamleleri ve yine maalesef iki kere hakimimizin değişmesi-bir kere emekli olması, bir kere de tayin sebebiyle- nedeniyle üçüncü hakimle bugünkü duruşmaya çıktık. Ve yeni hakimimiz her ne kadar dosyayı yeni almasına rağmen bugün hepimiz için sevindirici bir kararla duruşmadan çıktık. Karşı tarafın daha önce de ifade ettiğim gibi ilk evvela usul yönünden bir itirazı vardı, bu da şuydu; 'Bu konu Tahkim nezdinde karara bağlanmıştır. Bu karar yargıya taşınamaz. Dolayısıyla sen Özel Hukuk Mahkemeleri'nde bu konuyu dava edemezsin' savunmasıydı, itirazıydı. Bunu iki önceki hakim reddetmişti. Yalnız kendileri tekrar bu konuyu ara karardan rücude edilmesi suretiyle yine itiraz etmişlerdi. Bugün yeni hakimimiz bu konuda bir karar verdi ve bu taleplerini reddetti. Dolayısıyla usulü olarak herhangi bir tartışma kalmamıştır. İkincisi ve daha önemlisi 3 kişilik bir bilirkişi heyetine tayin edilmesine ve dosyanın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Hangi konularda inceleme isteyeceğini daha sonra bilahare öğreneceğiz. Ama hangi konuda olduğu zaten malum, zararımızın hesaplanması konusunda isteyecektir. Bu her ne kadar 2,5 yıl gecikme olmuş olsa da bugün bu dava ile ilgili çıkan bu karar son derece önemli, Fenerbahçeliler için de son derece sevindiricidir. Hayırlı olmasını diliyorum. Bir sonraki duruşma tarihi de 16 Nisan 2024 olarak belirlendi. Orada da hazır bulunacağız. Ben de şu anda Ankara'dayım. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk derece mahkemesinde kuvvetle muhtemel 2024 yılının sonlarına doğru bir karar çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu."
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