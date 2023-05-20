Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası yıldızlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle organize edilen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası yıldızlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası yıldızlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu
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20 Mayıs 2023 17:43
Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası yıldızlar kategorisinde yarı finalistler belli oldu.

Fuar İzmir'de 16 kız ve 16 erkek takımın katılımıyla başlayan organizasyonda bugün çeyrek final müsabakaları oynandı.

Kızlarda Beta Gençlik, Eczacıbaşı, VakıfBank ve Karayolları, erkeklerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TVF Spor Lisesi, Arkas Spor ve Bilim Yaşam adlarını yarı finale yazdırdı.

Yıldızlar mücadeleleri 22 Mayıs Pazartesi günü tamamlanacak.

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