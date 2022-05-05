Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek.



Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya, 160 takım ve 4 bin sporcu katılacak.



Şampiyona 11-16 Mayıs'ta yıldız kız ve yıldız erkekler maçlarıyla başlayacak. 18-25 Mayıs'ta midi kızlar ve küçük erkekler kategorilerindeki maçlarla devam edecek şampiyona, 9-16 Haziran'da midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona erecek.



Etkinliğin hazırlıklarını sürdüren Yenişehir Belediyesi ekipleri de şampiyonanın yapılacağı alana 8 saha ve portatif tribün kurdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kentte sportif hareketliliği sağlamak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu organizasyon kentimize farklı bir renk katacak. Binlerce kişi Mersin Yenişehir'e gelecek. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Voleybol festivali için herkesi Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi'ne bekliyoruz." ifadesini kullandı.





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