ESPN'den Tim MacMahon, Houston Rockets'in Chris Paul'u Oklahoma City Thunder'a Russell Westbrook için takas etmesinin gerçek nedeninin, takım sahibi Tilman Fertitta'nın Paul'un sözleşmesinin "iş hayatında veya sporda gördüğü en kötüsü" olduğunu düşünmesi olduğunu söyledi.



Rockets, Paul'u 2017 sezonunda LA Clippers'tan aldıktan sonra, 2018 yazında beş yıllığı 159.7 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme vermişti.



Eylül 2017'de Fertitta, Rockets'ı 2.2 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya varmış ve bildirildiğine göre Paul'a 2018'de istediği parayı vereceğine söz vermişti.



MacMahon, ifadesini şu şekilde belirtti:



"Bu takas, Tilman Fertitta yapılmasını istediği için yapıldı. Chris Paul'un sözleşmesinin iş dünyasında veya sporda görmüş olduğu en kötü sözleşme olduğunu düşünüyordu."



İKİ OYUNCUNUN DA ALACAĞI OLDUKÇA FAZLA!



Paul ve Rockets, Warriors'ı 2018 Batı Konferansı Finalleri'nde yedi maça zorladıktan sonra, 2019 playofflarının ikinci turunda aynı ekibe yenilmişti. Tilman Fertitta ve Daryl Morey, 2019 yazında Russell Westbrook için Paul'u Thunder'a takas etmişti. Nedeni ise Russ'ın, Rockets süperstarı James Harden ile esasen en iyi arkadaş olmasıydı.



Paul gibi, Westbrook'un da korkunç bir sözleşmesi bulunuyor. Eski MVP, 2019-20 sezonunda 38.506.482 dolar kazanmıştı ve 2020-21 sezonunda 41.358.814 dolar, 2021-22 sezonunda ise 44.211.146 dolar kazanmaya hazırlanıyor ve 2022-23 sezonu için de 47.063.478 dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip.



Paul ise, 2018-19 sezonunda Rockets'tan 35.654.150 dolar, bu sezon da Thunder'dan 38.506.482 dolar kazanmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun, 2020-21 sezonunda 41.358.814 dolar alacağı bulunuyor ve 2021-22 sezonu için de 44.211.146 dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip.



