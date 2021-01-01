Fertitta, Rockets'ın derecesini umursamıyor: "Öyle iyi hissediyorum ki!.."

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, bu sezon NBA'deki en kötü dereceyi kaydetmesine rağmen, takımının geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.



Fertitta, ESPN'den Tim MacMahon'a yaptığı açıklamalarda, şunları söyledi:



"Sadece 16 maç kazandıktan sonra, bu kadar iyi hissedebileceğimi hiç düşünmemiştim. Kaybetmeye bu kadar üzülen biri olarak, bu kadar iyi hissedebileceğimi hiç sanmıyordum. Ama gelecekte sahip olduğumuz tüm Draft haklarına baktığımızda, oldukça mutluyum. Koçunuz ve genel menajerinize yönelik hislerinizin bu kadar olumlu olmasının alışılmadık bir şey olduğunu biliyorum, ama benimki öyle.



Houston, başantrenör Stephen Silas ile sezona 11-10'lik bir başlangıç yaptıktan sonra, 20 maç üst üste mağlubiyet alarak bu alanda takım rekorunu kırmıştı.



"SILAS DURUMU HARİKA İDARE ETTİ"



John Wall ve Christian Wood da dahil olmak üzere çok sayıda önemli oyuncunun sakatlanması, takımın sıkıntılarına katkıda bulunmuştu ve bu sebeple sezonda, ekipte (NBA rekoru) 29 farklı oyuncu forma giymişti.



Fertitta bu konuda da şunları sözlerine ekledi:



"Silas, bu adamları geliştirmek adına harika bir yetenek gösterdi ve eşi benzeri görülmemiş bir tecrübe yaşadı: 29 oyuncunun tek takımda yüksek dakikalarda oynaması. Tüm bu sakatlıklar bu yıl oldu ve bir daha asla olmayacak. 11-10 derece yakaladıktan sonra tüm bu sakatlıkların gerçekleşmeye başlaması inanılır gibi değildi. Bence kendisi bunu harika bir şekilde idare etti. Herkes için zor bir durumdu."



