Fertitta: "Morey NBA'e dönerse, Doğu'da çalışacaktır"

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta'ya göre, eski genel menajer Daryl Morey, Doğu Konferansı'nda çalışmak istemişti.



Morey, takımdan yedi yıllık GM ve 15 yıllık yönetici görevinden sonra, geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.



Fertitta, yerel medyaya verdiği röportajda, eski Houston yöneticisi hakkında bazı düşüncelerini paylaşarak, Morey'nin bundan sonra nerede çalışmak istediğini açıkladı:



"Daryl'ı özleyeceğim. Ama aynı zamanda bir şeyi yapma konusunda endişelerim olursa, onu arayacağım da. Lige geri dönerse, muhtemelen Doğu Yakası'na gideceğini düşünüyorum. Bana hep oraya gitmek istediğini söylerdi, bu yüzden bana her şeyi anlatacağını düşünüyorum, çünkü Finaller'e kadar benimle yüzleşmek zorunda olmayacağını biliyor."



Morey, Rockets'ın bir şampiyonluk yarışmacısı olmasına ve NBA Finalleri'nden bir galibiyet uzakta olmasına yardımcı olan, iyi bir takım oluşturma olanağına sahip olmuştu.



Deneyimli NBA yöneticisi, genel menajerlik ile ilgili olarak, işin daha çok analitik tarafında yer almış ve üç sayılık şutlar bazında benzersiz bir felsefe yaratmıştı.



Houston'da Morey'nin yerini, Morey'nin analitik odaklı yaklaşımına devam etmesi muhtemel görünen önceki iki numaralı yönetici Rafael Stone alacak.



