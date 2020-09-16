Fertitta: "Morey kalacak, yeni koçu seçecek!"

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, genel menajer Daryl Morey'nin gelecek sezon devam edeceğini ve yeni koçu seçeceğini doğruladı.



Fertitta, Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen'e göre şunları söyledi:



"Daryl Morey'nin işi güvende. Eminim doğru koçu seçecektir."



Morey, Houston'ın koç araştırmasına liderlik etse de, Fertitta herhangi bir kararda son sözün kendisinde olacağını ekledi:



"Bu işler genel menajerle başlar ve biter. Bu yüzden bir basketbol operasyon ekibiniz var. Bana bir tavsiyede bulunacaklar. Ben imzayı atan kişiyim. Bir basketbol koçuyla nasıl mülakat yapacağımı bilemem."



KARARI, UÇAĞA BİNMEDEN VERMİŞ



D'Antoni Pazar günü Rockets takım patronu olarak dört sezondan sonra geri dönmeyeceğini açıklamıştı. D'Antoni, 2019-20 sezonundan önce kulüple sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamamasının ardından, ayrılmıştı.



D'Antoni'nin kararı, Houston'ın Los Angeles Lakers'a playofflardan elenmesinden bir gün sonra gelmişti.



Kaynaklar, The Athletic'den Kelly Iko ve Sam Amick'e, D'Antoni'nin Rockets'a dönmeye açık olduğunu ancak kulübün Lakers'a yenilmesinin ardından Fertitta'dan haber alamadığını söylediler.



Iko ve Amick, D'Antoni'nin, Houston'a geri dönen takım uçağına binmeden önce, menajerine Rockets'a kararını uçuş ortasında bildirmesi talimatını verdiğini açıkladılar.



