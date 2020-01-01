Fertitta, "maaş bordrosunu azaltmaya kararlı"!

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta'nın, "maaş bordrosunu azaltmaya kararlı" olduğu bildirildi.



Rockets, James Harden'ı ve Russell Westbrook'u bir anlaşmada yolladığı takdirde, bir dönemin sonuna gelmiş olacak.



The Athletic'den Kelly Iko ve David Aldridge'e göre, hikayede Westbrook ve Harden'in takas istemesinden daha fazlası bulunuyor.



Özellikle Fertitta'nın "maaş bordrosunu düşürmeye can attığı" ve lüks vergisinden kaçındığı iddia edildi.



Rockets, Fertitta'nın yönetimi altında hiç lüks vergisi ödememişti. Şampiyonluk için yarışan bir kadroya sahip olmalarına rağmen, bundan kaçınmak adına birçok adım atmışlardı.



Rockets, bu dönemde bir kez Batı Konferansı Finallerine yükselmişti. Sezonun hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermesinin ardından, Harden ve Westbrook ayrılmaya hazır göründüğü için, Rockets şu anda yol ayrımında.



Rockets'ın son hamlesi, Robert Covington'ın Trevor Ariza'nın sahip olduğu gibi daha ucuz bir anlaşmaya varmasıydı.



Ariza, önümüzdeki yıl sona erecek bir sözleşmeye sahipken, Covington'ın, iki sezon önce Sixers ile imzaladığı 46.879.127 milyon dolarlık anlaşmasında iki yılı daha bulunuyor.



