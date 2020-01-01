Fertitta, Daryl Morey'nin işine son vermeyi planlamıyor!

Houston Rockets sahibi Tilman Fertitta, genel menajer Daryl Morey'in Hong Kong tweeti ve iş durumu hakkında güçlü bir açıklama yaptı.



Fertitta, önceki yıl Hong Kong protestolarını destekleme konusundaki tartışmalı tweet'i konusunda, açıkça Morey'yi desteklediğini belirtti.



Fertitta, Morey'nin tweet'iyle ilgili düşüncelerini şu şekilde söyledi:



"Tweet yedi kelimeydi. Bence yanlış bir şey yazmamıştı. Bu yüzden bir saat sonra, bana 'Daryl Morey'den kurtulacak mısın' diye sorduklarında demiştim ki 'Deli misin? Neden bu tweet için Daryl'ten kurtulayım? Daryl'ın ligdeki en iyi genel menajerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Artı, birbirimizle çalışmaktan gerçekten keyif alıyoruz."



Fertitta başlangıçta Rockets'ı Morey'nin tweet'inden uzaklaştırmaya çalışmış olsa da, asla Morey'yi göndermeyi düşünmemişti. Hong Kong'daki Çin karşıtı protestoları desteklediğini söylediğinde, Fertitta üzerinde Morey'yi yollamak için çok fazla baskı oluşmuştu.



Fertitta, Morey'nin Rockets ile işinin güvende olduğunu garanti etti:



"Bugüne bile, birbirimizle çalışmayı planlıyoruz ve Daryl'in gelecek yıllarda burada olmasını bekliyorum."



