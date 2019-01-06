Ferreyra transferi için teknik direktör bekleniyor!

Benfica'dan yılda 3 milyon euro kazanan ve bu nedenle kulübünün satış listesine koyduğu Arjantinli oyuncu için devreye giren Galatasararay, kulübüne 500 bin euro, Ferreyra'ya da sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro teklif etti.



ASLAN'IN TEKLİFİ CAZİP GELDİ



Ferreyra'ya "Sezon sonuna kadar kiralık olarak oyna, performansından memnun kalırsak bonservisini alır ve ücret için de yeniden masaya otururuz" teklifi yapıldı.

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Benfica'nın Arjantinli forvetiiçin Benfica'nın yeni teknik direktörünün kararı bekleniyor.Portekiz'in O Jogo gazetesinin haberine göre Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria'nın ayrılığı sonrasında Portekiz ekibi, yeni gelecek teknik direktörün kararını beklemeye aldı. Rui Vitoria, sezon başında transfer edilen Ferreyra'yı kadroda düşünmüyordu ve devre arasında takımdan ayrılmasını istemişti.Facundo Ferreyra ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Olympiakos, Nice ve Fortuna Düsseldorf ilgileniyor.Sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanması beklenen 27 yaşındaki Arjantinli forvet, bu sezon Benfica'da sadece 7 maça çıkabilirken 1 gol attı.