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Ferrari'de ayrılık gerçekleşti

Ferrari Formula 1 Takımı, direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını ayırdı ve yerine, teknik departmanının başındaki Mattia Binotto'yu getirdi.

Kaynak: AA
Ferrari'de ayrılık gerçekleşti
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07 Ocak 2019 21:41
Formula 1 takımlarından Ferrari, 2014 sezonundan beri direktörlük görevini üstlenen Maurizio Arrivabene ile yollarını ayırdı.

Şampiyonluğa 2017 ve 2018'de oldukça yaklaşan ancak sezonun ikinci yarısındaki performansı yüzünden Mercedes'in gerisinde kalan Ferrari'de, öngörülen değişiklik gerçekleşti.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2014'ün aralık ayından bu yana takım direktörlüğünü üstlenen Arrivabene'nin görevine son verildi ve yerine, teknik departmanının başındaki Mattia Binotto getirildi. Tüm teknik birimlerin Binotto'ya bağlı çalışmayı sürdüreceği de belirtildi.

F1 tarihinin en başarılı ekibi Ferrari, 2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamıyor.

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