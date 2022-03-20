Ferrari, yeni sezona dubleyle başladı!

Yeni araçların ve yeni kuralların başladığı Formula 1 2022 sezonunda ilk yarış olan Bahreyn GP'yi Ferrari pilotu Charles Leclerc aldı.



Geçen sezonun şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı ikinci sırada götürürken, batarya sorunu nedeniyle 3 tur kala yarış dışı kaldı. Yarışı 3. sırada götüren Sergio Perez ise son turda spin atarak sırasını kaybetti.



İkinci sırayı da yine Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz aldı. Böylece Ferrari duble yaptı.



Turbo-hibrit motor çağındaki 8 sezonun da şampiyonu olan Mercedes-AMG pilotlarından Lewis Hamilton 3'üncü, George Russell ise 4'üncü sırayı aldı.



İşte ilk 10 sıra



1. Charles Leclerc, Ferrari

2. Carlos Sainz, Ferrari

3. Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

4. George Russell, Mercedes-AMG

5. Kevin Magnussen, Haas

6. Valtteri Bottas, Alfa Romeo

7. Esteban Ocon, Alpine

8. Yuki Tsunoda, AlphaTauri

9. Fernando Alonso, Alpine

10. Guanyo Zhou, Alfa Romeo





İLGİLİ VİDEO