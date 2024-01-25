Ferrari'den yıldız pilotu Charles Leclerc'e yeni sözleşme

Formula 1 ekibi Ferrari, Charles Leclerc ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ferrari'den yıldız pilotu Charles Leclerc'e yeni sözleşme
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25 Ocak 2024 17:00
Son güncelleme 25 Ocak 2024 17:16
Formula 1'in efsanevi takımlarından Ferrari, takımın yıldız pilotu Charles Leclerc ile sözleşme uzattığını açıkladı.

"Rüya devam ediyor" başlığıyla atılan videoda Charles Leclerc'in, İtalyan devinde gösterdiği etkili performanslardan kesitler hazırlandı.

Şu an için sözleşmenin tam detayları belli olmasa da, padokta söylenen haberlere göre sözleşme tarihinin 2028 yılına kadar olduğu iddia edildi.

İşte Ferrari'nin o paylaşımı:



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