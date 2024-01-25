Ferrari'den yıldız pilotu Charles Leclerc'e yeni sözleşme





🏁Formula 1 ekibi Ferrari, Charles Leclerc ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.



⚡"Rüya devam ediyor" https://t.co/ZZWMtUa8zJ



— Sporx (@sporx) January 25, 2024

Formula 1'in efsanevi takımlarından Ferrari, takımın yıldız pilotu Charles Leclerc ile sözleşme uzattığını açıkladı.başlığıyla atılan videoda Charles Leclerc'in, İtalyan devinde gösterdiği etkili performanslardan kesitler hazırlandı.Şu an için sözleşmenin tam detayları belli olmasa da, padokta söylenen haberlere göre sözleşme tarihinin 2028 yılına kadar olduğu iddia edildi.