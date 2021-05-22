Ferrari, 573 gün sonra ilk sırada!

Ferrari, 24 yarış ve 573 gün sonra pole pozisyonu almayı başardı. Monacolu Charles Leclerc, kendi evinde ilk sırayı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ferrari, 573 gün sonra ilk sırada!
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22 Mayıs 2021 17:19
Ferrari, Monaco GP'de Monacolu pilotu Charles Leclerc ile pole pozisyonunu almayı başardı.

Meksika 2019'dan bu yana pole alamayan Ferrari, 24 yarış ve 573 gün sonra ilk kez gridin ilk sırasından yarışa başlayacak.

Kariyerinde 8. kez pole pozisyonunu elde eden Charles Leclerc, kendi evinde yarıştığı daha önceki 2 sezonda son çizgiye varamamıştı.

Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes-AMG'den Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı. 4. sırada ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR yer aldı.

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise Norris ve Gasly'nin de arkasında kalarak 7. sırayı alabildi.

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