Ferrari, 573 gün sonra ilk sırada!

Monaco GP'de sıralama turları sonucu



1⃣Leclerc, Ferrari

2⃣Verstappen, RedBull

3⃣Bottas, Mercedes

4⃣Sainz, Ferrari

5⃣Norris, McLaren

6⃣Gasly, AlphaTauri

7⃣Hamilton, Mercedes

8⃣Vettel, Aston Martin

9⃣Perez, RedBull

🔟Giovinazzi, Alfa Romeo https://t.co/zrn6uuaZey



— Sporx (@sporx) May 22, 2021

Ferrari, Monaco GP'de Monacolu pilotu Charles Leclerc ile pole pozisyonunu almayı başardı.Meksika 2019'dan bu yana pole alamayan Ferrari, 24 yarış ve 573 gün sonra ilk kez gridin ilk sırasından yarışa başlayacak.Kariyerinde 8. kez pole pozisyonunu elde eden Charles Leclerc, kendi evinde yarıştığı daha önceki 2 sezonda son çizgiye varamamıştı.Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes-AMG'den Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı. 4. sırada ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR yer aldı.7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise Norris ve Gasly'nin de arkasında kalarak 7. sırayı alabildi.