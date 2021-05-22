Ferrari, 573 gün sonra ilk sırada!

Ferrari, Monaco GP'de Monacolu pilotu Charles Leclerc ile pole pozisyonunu almayı başardı.
Meksika 2019'dan bu yana pole alamayan Ferrari, 24 yarış ve 573 gün sonra ilk kez gridin ilk sırasından yarışa başlayacak.
Kariyerinde 8. kez pole pozisyonunu elde eden Charles Leclerc, kendi evinde yarıştığı daha önceki 2 sezonda son çizgiye varamamıştı.
Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes-AMG'den Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı. 4. sırada ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR yer aldı.
7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise Norris ve Gasly'nin de arkasında kalarak 7. sırayı alabildi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Meksika 2019'dan bu yana pole alamayan Ferrari, 24 yarış ve 573 gün sonra ilk kez gridin ilk sırasından yarışa başlayacak.
Kariyerinde 8. kez pole pozisyonunu elde eden Charles Leclerc, kendi evinde yarıştığı daha önceki 2 sezonda son çizgiye varamamıştı.
Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mercedes-AMG'den Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı. 4. sırada ise Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz JR yer aldı.
7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise Norris ve Gasly'nin de arkasında kalarak 7. sırayı alabildi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Monaco GP'de sıralama turları sonucu
1⃣Leclerc, Ferrari
2⃣Verstappen, RedBull
3⃣Bottas, Mercedes
4⃣Sainz, Ferrari
5⃣Norris, McLaren
6⃣Gasly, AlphaTauri
7⃣Hamilton, Mercedes
8⃣Vettel, Aston Martin
9⃣Perez, RedBull
🔟Giovinazzi, Alfa Romeo https://t.co/zrn6uuaZey
— Sporx (@sporx) May 22, 2021