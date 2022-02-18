Ferran Torres'in logosuz forması gündem oldu

Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'in formasında kulüp logosu ve forma üretim sponsorunun logolarının olmaması sosyal medyada gündem oldu.

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Ferran Torres'in logosuz forması gündem oldu
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18 Şubat 2022 00:34
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Barcelona'nın Napoli'yi konuk ettiği maçta ilginç bir görüntü yaşandı.

Barcelonalı Ferran Torres'in formasında hem forma üreticisi, hem de kuküp logosunun olmadığı görüldü. İlginç görüntü sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Konuyla ilgili Barcelona kulübünden resmi bir açıklama ise yapılmadı

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