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Fernando'dan Fatih Terim açıklaması

Galatasaraylı Fernando "İyi bir ilk devre geçirdim. Tedavi olup iyi dinlenerek 2. yarıya daha güçlü çıkacağım" dedi İkinci yarının ilk maçı olan Kayseri deplasmanına yetişmesi zor görünen Fernando, bir an önce sakatlığını atlatmak istediğini söyledi. Brezilyalı yıldız "İyi bir ilk devre geçirdim. Tedavi olup iyi dinlenerek 2. yarıya daha güçlü çıkacağım" dedi

Kaynak: Haberturk
Fernando'dan Fatih Terim açıklaması
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28 Aralık 2017 11:11
Galatasaray'da bu sezon takım savunmasının en önemli halkası olarak dikkat çeken Fernando'ya nazar değmiş, Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız, taraftarlara "Eskisinden daha güçlü döneceğim" mesajı verdi. Cimbom'un 7 Ocak'ta başlayacak olan devre arası hazırlık kampında takımla çalışamayacak olan 30 yaşındaki orta saha, bir an önce sakatlıktan kurtularak çalışmalara başlamak istediği belirtti. Ligde ikinci yarıdaki ilk maç olan Kayseri deplasmanında forma giymesi zor gözüken Fernando, "İyi bir ilk yarı geçirdim. Şimdi dinlenme zamanı... Tedavi olup iyi dinlenerek ikinci yarıya daha güçlü çıkacağım. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'YENİ HOCAYLA İYİ HAVA GELDİ'
Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan yenilgi sonrası İgor Tudor'un gönderilip Fatih Terim'in göreve getirilmesini de yorumlayan Fernando, şöyle konuştu: "Fatih Terim çok önemli bir teknik adam. Burada daha önce yakaladığı başarıları biliyorum. Umarım onunla birlikte büyük başarılar elde ederiz. Terim'in gelişiyle, takıma da iyi bir hava geldi."



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