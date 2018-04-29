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Fernando ve Rodrigues: "Bugün savaşarak kazandık"

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Rodrigues ve Fernando açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fernando ve Rodrigues: 'Bugün savaşarak kazandık'
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29 Nisan 2018 21:23
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Rodrigues ve Fernando açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues: "Hem benim için hem de takım için fantastik bir geceydi, gol attığım ve takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Son ana kadar savaştık ve istediğimizi aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Fernando: "Maça iyi başlamak ve golü de erken bulmak çok önemliydi. Dakika olarak erken bir gol attığım için çok mutluyum. Artık önümüzde 3 final maçı var. Bu maçları kazanmak zorundayız. Bu maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Başakşehir'i yendik, Beşiktaş'ı yendik. Mutlaka çok zorlu üç maç bizi bekliyor, Başakşehir ve Beşiktaş maçından bir farkları olmayacak."

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