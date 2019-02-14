Fernando: 'Turu halen geçebiliriz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Turu geçeceklerini dair umutlu olduğunu vurgulayan Fernando, "Benfica'nın böyle genç oyuncularla gelmesini beklemiyorduk ama iyi oynadılar. İlk yarıda da şanslıydılar. Evimizde oynadık, iyi bir sonuç almak zorundaydık ancak halen turu geçebiliriz" dedi.Gördüğü sarı kart sebebiyle rövanşta cezalı olmasına değinen Brezilyalı futbolcu, "Takımın orada iyi bir sonuç almasını ve turu geçmesini umuyorum" şeklinde konuştu.