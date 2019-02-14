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Fernando: "Turu halen geçebiliriz"

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Benfica'ya 2-1 mağlup olmalarına karşın deplasmanda turu geçebileceklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fernando: 'Turu halen geçebiliriz'
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14 Şubat 2019 23:25
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Fernando, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA ŞANSLIYDILAR"

Turu geçeceklerini dair umutlu olduğunu vurgulayan Fernando, "Benfica'nın böyle genç oyuncularla gelmesini beklemiyorduk ama iyi oynadılar. İlk yarıda da şanslıydılar. Evimizde oynadık, iyi bir sonuç almak zorundaydık ancak halen turu geçebiliriz" dedi.

"TURU GEÇECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Gördüğü sarı kart sebebiyle rövanşta cezalı olmasına değinen Brezilyalı futbolcu, "Takımın orada iyi bir sonuç almasını ve turu geçmesini umuyorum" şeklinde konuştu.

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